Помпео стал первым пассажиром авиарейса из Израиля в Судан

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник велетел из Израиля в Судан первым в истории прямым авиарейсом между странами, сообщает Агентство Анадолу.

Завершив контакты в Израиле в рамках ближневосточного турне по нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, глава американской дипломатии вылетел в Хартум из аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива.

«Рады сообщить, что совершаем первый официальный прямой рейс из Израиля в Судан»,- написал Помпео в Twitter.

Ожидается, что во время визита в Хартум, Помпео встретится с премьер-министром африканской страны Абдуллой Хамдуком и председателем Совета по суверенитету Судана генералом Абдулфаттахом аль-Бурханом.

В повестке дня переговоров значится также нормализация отношений между Суданом и Израилем.

По мнению ряда экспертов, вслед за ОАЭ, соглашение о нормализации отношений с Израилем могут подписать Судан, Бахрейн и Оман.