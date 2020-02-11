Помпео: спецпредставитель США по Сирии отправится в Турцию для координации ответа Дамаску

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри направится в Турцию для координации ответа Анкары и Вашингтона на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

«Я направил Джеймса Джеффри в Анкару для координации ответных шагов на эту дестабилизирующую атаку. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО», — указал Помпео.

Госсекретарь США также призвал прекратить удары в Идлибе, которые, по утверждениям Помпео, осуществляют Сирия и Россия.(ТАСС)

| 2020-02-11T20:43:19+00:00 11 февраля 2020, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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