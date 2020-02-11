Помпео: спецпредставитель США по Сирии отправится в Турцию для координации ответа Дамаску

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри направится в Турцию для координации ответа Анкары и Вашингтона на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

«Я направил Джеймса Джеффри в Анкару для координации ответных шагов на эту дестабилизирующую атаку. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО», — указал Помпео.

Госсекретарь США также призвал прекратить удары в Идлибе, которые, по утверждениям Помпео, осуществляют Сирия и Россия.(ТАСС)