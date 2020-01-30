Помпео: «сделка века» отвечает интересам и израильского, и палестинского народов

Предложенная американской стороной «сделка века» будет выгодна и израильскому, и палестинскому народам. Уверенность в этом выразил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Наш план понятен. Если палестинцы выразят готовность участвовать в его реализации, это будет выгодно обоим народам. Палестинцам следует воспользоваться этой мирной инициативой, поскольку все их предыдущие переговоры не увенчались каким-либо успехом», — считает Помпео.

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения «сделки века» — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств.(ТАСС)

| 2020-01-30T21:29:56+00:00 31 января 2020, 03:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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