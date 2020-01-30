Помпео: «сделка века» отвечает интересам и израильского, и палестинского народов

Предложенная американской стороной «сделка века» будет выгодна и израильскому, и палестинскому народам. Уверенность в этом выразил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Наш план понятен. Если палестинцы выразят готовность участвовать в его реализации, это будет выгодно обоим народам. Палестинцам следует воспользоваться этой мирной инициативой, поскольку все их предыдущие переговоры не увенчались каким-либо успехом», — считает Помпео.

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения «сделки века» — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств.(ТАСС)