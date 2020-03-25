Помпео призвал Эр-Рияд «успокоить» мировые энергетические и финансовые рынки

Госсекретарь США Майкл Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во вторник обсудили ситуацию с распространением нового коронавируса, а также необходимость поддержания стабильности на мировых энергетических рынках. Как сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента США, глава американского внешнеполитического ведомства, в частности, призвал Эр-Рияд «успокоить» мировые энергетические и финансовые рынки.

«Госсекретарь Помпео и наследный принц сосредоточились на необходимости поддержания стабильности на мировых энергетических рынках <…>. Госсекретарь подчеркнул, что как председатель G20 и важный лидер в энергетической отрасли Саудовская Аравия обладает реальной возможностью показать себя с наилучшей стороны и успокоить мировые энергетические и финансовые рынки, когда мир столкнулся с серьезной экономической неопределенностью», — говорится в сообщении.(ТАСС)