Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если президент США Дональд Трамп победит на грядущих президентских выборах и предложит ему этот пост снова в своем кабинете, он согласится.

Тем не менее ряд СМИ в США сообщали, что Помпео покинет пост перед выборами 2020 года и постарается избраться в сенат. Помпео уже был в прошлом членом палаты представителей конгресса от одного из округов Канзаса. В начале января Помпео заявил газете New York Times, что не планирует баллотироваться в сенат конгресса в 2020 году.(РИА Новости)