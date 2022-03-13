Американские военные не будут действовать на территории Украины, однако Соединенные Штаты будут защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя удар по украинской тренировочной базе близ Львова, в эфире телеканала CNN.

«Военные США не будут действовать в Украине, и их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал он.

По словам Салливана, НАТО ответит на любой обстрел территории государства — члена альянса со стороны российских сил.

«Если будет военное нападение на территорию НАТО, это приведет к задействованию пятой статьи [Вашингтонского договора о коллективной обороне], и мы в ответ применим всю силу альянса НАТО», — сказал он в эфире телеканала​​​​​​​ CBS.