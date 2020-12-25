Помирит ли президент Азербайджана Ильхам Алиев Турцию и Израиль?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пытается наладить отношения между Израилем и Турцией, пишет политический обозреватель Барак Равид на страницах американского информационно-аналитического портала Axios со ссылкой на израильских чиновников. По словам собеседников Барака Равида, азербайджанский лидер поднял вопрос устранения напряженности между Израилем и Турцией в недавнем разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Советники Алиева заявили своим израильским коллегам, что Эрдоган положительно отреагировал на идею улучшения отношений», — сообщил политобозреватель в своей публикации. Отмечается, что Эрдоган лично не настроен против еврейского государства. По словам Равида, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал во время недавнего телефонного разговора со своим израильским коллегой Габи Ашкенази, что Баку считает, что «сейчас хорошее время для Израиля и Турции, чтобы преодолеть препятствия».

Это не первая информация такого рода. «Если Израиль сделает один шаг, Турция может сделать два шага», — сказал советник президента Турции по иностранным делам Месут Джашын, имея в виду продолжающиеся переговоры с Израилем. «Если мы увидим зеленый свет, Турция снова откроет посольство и вернет посла. Может быть, в марте мы снова сможем полностью восстановить дипломатические отношения. Почему бы и нет. Установление мира и безопасности очень важно для Израиля и Турции. После инцидента с «Мави Мармара» мы не хотим еще одного инцидента с Израилем», — добавил он.

Комментируя # последние новости, израильский политический обозреватель и публицист Александр Непомнящий был довольно осторожен. «Израиль не ищет себе новых врагов (старых хватает), однако до примирения с Турцией, на мой взгляд, пока еще очень далеко. Вместе с тем, Нетаньяху последовательный прагматик. Поэтому, я не буду удивлен, если окажется, что Иерусалим поддерживает канал связи с Анкарой через Баку», — заявил он.

Куда более развернутый комментарий дал # другой израильский эксперт, глава отдела Восточной Европы Хайфского Университета, политолог Шимон Бриман. «Сама по себе попытка президента Азербайджана Ильхама Алиева наладить отношения между Израилем и Турцией является очень достойной и правильной, потому что этого лидера одинаково уважают как в Анкаре, так и в Иерусалиме. Более того, президент Алиев проявил особую мудрость, сумев обеспечить свою армию новейшими вооружениями и Турции, и Израиля, которые хорошо показали себя в ходе победоносной осенней кампании по освобождению Карабаха. Принцип «не складывать яйца в одну корзину» для Баку проявился как раз в том, чтобы суметь оставить своими партнерами обе страны, между которыми есть напряженность за пределами Азербайджана», — указал он.

По его мнению, мирная инициатива исходит из Баку по просьбе президента Турции. Дело в том, что именно Турция гораздо больше заинтересована сейчас в нормализации отношений с Израилем, чем Израиль заинтересован в углублении связей с Турцией. «И вот почему. У Израиля нет никаких проблем с Турцией и с её замечательным народом. Даже после резкого охлаждения политических отношений и военных связей в 2010 году, бизнес-кооперация Турция-Израиль каждый год ставит новые рекорды. Торговый оборот двух стран за прошедшее десятилетие вырос с 1,5 до почти 6 млрд долларов; даже в трудный год коронавируса этот оборот превышает 5 млрд долларов. И если экспорт-импорт развиваются прекрасно, то о какой «напряженности» между двумя странами можно говорить?», — задается вопросом эксперт.

Он подчеркнул, что в Иерусалиме прекрасно понимают, что «мирная инициатива» Турции направлена не на реальный мир, а на раскол между Израилем и партнерами по Средиземноморью — Грецией, Кипром, Египтом и Францией. Газопровод, идущий с израильского шельфа в эти страны — вот главная причина, беспокоящая Анкару. «Воинственные действия турецкого флота возле Кипра и греческих островов фактически сделали Турцию под руководством Эрдогана реальной угрозой для ЕС и стран Средиземноморья. Турция боится остаться «чужой на этом празднике жизни» — особенно в свете прихода к власти администрации демократов Байдена», — считает Ш.Бриман.

«В своей риторике Эрдоган и его медиа-рупоры называют Израиль «нацистским государством», а Турцию – «покровителем святых мест ислама» на территории Израиля. В итоге: турки хотят примирения — но зачем это надо Израилю? Бизнес-связи двух стран развиваются и без того превосходно. А углубление политического или тем более военного сотрудничества может только навредить Израилю и его отношениям с важными союзниками в регионе. Поэтому президент Азербайджана может, конечно, попробовать себя в роли мирного посредника, но, на мой взгляд, эта инициатива абсолютно не соответствует интересам Израиля и обречена на неудачу», — резюмировал Ш.Бриман.

Наконец, высказался на данную тему и турецкий политолог Энгин Озер. «Конечно, сближение между Турцией и Израилем возможно. Ведь, именно Турция была первой мусульманской страной, признавшей независимость Израиля. С тех самых пор именно Турция стала ключевым партнером Израиля в регионе Ближнего Востока. Несмотря на то, что Израиль не является членом НАТО, армия этого государства долгие годы активно сотрудничала с турецкой армией. После «арабской весны», по целому ряду причин, турецко-израильские отношения испортились. Хотя, объем торговли между странами в последние три года не только не уменьшился, но и увеличился. В любом случае, в последнее время мы видим позитивные тенденции и изменения ситуации в плане возможного политического примирения между нашими государствами. В определенной степени это может быть связано с тем, что на президентских выборах в США победил Джо Байден, который не будет, судя по всему, вести столь произраильскую политику, как Дональд Трамп. Плюс, позиция Израиля в вопросе добычи Турцией газа в Восточном Средиземноморье. Эти и иные причины могут стать факторами, объясняющими возможное потепление в турецко-израильских отношениях. Одним словом, я считаю вполне реальным полное восстановление отношений между нашими странами. И роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в данном вопросе может стать одной из важнейших, ключевых», — считает он.