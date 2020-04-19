Помет фантазии

О том, что умом не понять эту северную страну вечного бездорожья и зашкаливающего числа дураков, писал еще века назад тамошний поэт. И его стихотворение, кстати, заучивали на огромном пространстве империи, частью которой некогда был и южный город. Поэтому, для здешних комментаторов событий в мире, вынужденно просиживающих дома в рамках карантина, введенного по случаю вероломного нападения на Землю коварного вируса, не удивительно было слушать о том, как осколок империи борется с эпидемией.

Традиционное для тамошних мест «царь хороший — бояре плохие» уже не работало. Все больше витало в воздухе «говорят, что царь-то ненастоящий!». Уж больно смешны да задорны были речи того, на кого уповали северяне. Он, вместо ожидаемой реальной помощи холопам, решил потешить их рассказами про печенегов, да половцев. Причем, весьма вольно трактуя фразу известного адвоката из имперского прошлого северного государства. Народ было сначала подумал, что он им печенок пообещал, то есть, образно говоря, всякой поддержки. Но в итоге, уже скоро стало понятно, что получат люди фигу, что в южном городе инжиром именовался.

Увидев такое, стали возмущаться даже те, кто ранее не был обучен политической грамоте, не был замечен в критике власти, но говорил нынче устами народа, сильно разочарованного грустной перспективой самоличного вылезания из той ямы, в которую все угодили. «А на кой нам тогда государство?»,- задал крамольный вопрос Васисуалий Петухов, на жизнь зарабатывающий рассказом о 90 минутной беготне по зеленому полю мужчин в коротких трусах. Вроде бы без озвучивания конкретных, всем известных имен он обошелся. А поди ж ты, решил отработать хлеб с маслом и черной икрой, что обычно поедаются на вилле заморской, главный ответственный за ежедневное развешивание лапши на уши своих сограждан по имени Соловей Пометов.

Правда, известен был и под иными именами. К числу которых, в ходе заочной дискуссии Пометова с Петуховым, добавилась и такая, как «обезьяна с явными сексуальными отклонениями». Чего хотел Соловей? Понять сложно. Вроде как самолично влез в драку, хотя его лично никто не трогал, но он впрягся. А в итоге, получив несколько не литературное, но все же весьма доходчивое приглашение обсудить все открыто, в честном словесном бою, принялся что-то трусливо бубнить про то, что негоже ему принимать приглашение на бой от Петухова. За что высмеян Пометов был везде и всеми. Ибо, он уже принял вызов, когда влез в дискуссию, его поначалу не касавшуюся.

И напомнили соловушке, что он, по сути, гол и безобразен в своей наготе. Все эти огромные гонорары, что ему выплачиваются, не в силах скрыть срам Пометова. Срам и ложь. В числе примеров которой Лешка Провальный, это такой гид по замкам и дворцам правителей северной страны, указал на ситуацию с огромной армией застрявших в разных странах мира граждан осколка империи. Они ведь молят о помощи ежедневно и ежечасно, сетуя на безденежье и риск быть побитыми за долги в странах своего вынужденного пребывания.

А Соловей, не моргнув глазом и вовсе не стесняясь разоблачения, вещал в своей студии о том, что такой проблемы нет, и что все сограждане давно уже счастливо попивают чаек и все прочее в родном краю. Привыкшие ко лжи самой разной свежести и сортов жители недоимперии, на сей раз присели от тяжести того, что было положено Пометовым на правду. И неизвестно, сумели ли бы они подняться, если бы в спор не влез еще один известный политико-юмористический персонаж. Звали его Владимир Юристович Жириков.

Всегда отличавшийся способностью найти черную кошку в темной комнате, даже, когда ее там нет, Владимир Юристович и на сей раз остался верен себе. Согласно умозаключению Жирикова, граждан его страны обратно должны были возвращать за счет принимающей стороны. То есть, махнула группа в полосатых купальниках из северного государства на курорты, в «сказочноебали» какое-то, отдохнули они там, а теперь «ол инклюзив» стало быть должен распространяться и на аренду самолетов для очередного чартерного рейса!

На что он рассчитывал, ляпнув такое? Что в дальнейшем его сограждан вообще никто и никогда не захочет принимать, что создаст возможность для роста внутреннего туризма? Не знаю. Но, общеизвестно было, что в самой этой империи традиционно работали, платили налоги, тратились на аренду жилья, на покупку еды, на услуги дам с заниженной социальной ответственностью миллионы жителей иных государств! И что теперь? Компенсировать этим странам все потраченное, возвращать всех граждан этих стран за счет осколка империи? В условиях, когда северная страна экономит на своих гражданах, это звучало, как пошлый анекдот. Впрочем, экспортом пошлых анекдотов в северном государстве занимались давно. Один только про «можем повторить» чего стоит! Впрочем, и это все укладывалось в логику вердикта, давно уже вынесенного классиком своей Родине. Ее, как он грустно признавал, умом не понять.