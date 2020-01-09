Поменьше мишуры, побольше правды: как Азербайджану вернуть победу на Евровидении?

В Роттердаме 28 января состоится первая встреча глав делегаций стран – участников конкурса «Евровидение». В этом году заявки на участие поступили от 41 страны, в том числе из Азербайджана.

Как и в предыдущие годы, отбором участников от нашей страны руководит Общественный телеканал (Ичтимаи). На данный момент лишь несколько стран определились со своими конкурсантами. В Азербайджане имя исполнителя, который отправится в Роттердам, пока что не назвали. Идет отбор, однако о его результатах СМИ пока что ничего не известно.

Финал конкурса состоится 16 мая, 12 и 14 мая пройдут полуфиналы.

В Баку ждут от Евровидения очередную победу. За годы участия нашей страны в самом популярном песенном конкурсе Европы победа нам досталась лишь единожды – в 2011 в лице Эльдара Гасымова и Нигяр Джамал с песней «Running Scared». До этого лучшие результаты показали Фарид Мамедов в 2013 году (2 место), а также дуэт Араш & Айсель в 2009 (3 место).

С какой песней или шоу Азербайджан вновь может рассчитывать на победу?

С этим вопросом корреспондент # обратился к известным азербайджанским исполнителям, которые вполне могли бы представить нашу страну на евросонге и сделали бы это оригинально и креативно:

Участница национальных отборов «Евровидения» предыдущих лет, талантливая и яркая певица Нармин Каримбекова считает, что, несмотря на то, что евросонг в последнее время изобилует броскими нарядами, кричащими образами и оригинальными постановками, ему не хватает действительно красивых песен.

«Поэтому я более чем убеждена, что Азербайджан должен делать ставку на музыку: красивую песню и сильный вокал. Поменьше мишуры, побольше правды – и в этом случае всегда есть шанс на победу», — заявила певица #.

Победитель различных конкурсов, участник вокального проекта «Голос» во Франции, певец Араз Гумбатлы в качестве наиболее удачной альтернативы для азербайджанского конкурсанта «Евровидения» видит выступление в стиле synthwave (синтвейв). В интервью # он заявил, что это именно то направление, которое сегодня интересно европейскому слушателю и удачно подготовленный номер, по его мнению, мог бы принести Азербайджану очередной успех на евроконкурсе.

Один из основателей популярной азербайджанской группы Dədə Baba, вокалист и бас-гитарист Орхан Мусаев не прочь представить Азербайджан на конкурсе «Евровидение». Учитывая, что сегодня вся молодежь, причем, не только в Азербайджане, но и в Грузии и других странах не равнодушна к творчеству этой модной группы, участники Dədə Baba нашли бы способ удивить европейскую публику:

«В Азербайджане для исполнителя, прошедшего отбор на «Евровидение», песня пишется отдельно. Нам, к примеру, было бы интересно выступить с собственной песней, тем более, что такого опыта в национальном отборе, насколько мне известно, еще не было. Было бы неплохо, если бы Азербайджан представил на конкурсе рок музыку», — говорит Орхан Мусаев.