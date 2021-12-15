Владельцы смартфонов Apple по всему миру жалуются о проблеме с запуском популярного мессенджера WhatsApp. О проблеме сообщает портал Gizmochina.
Приложение для iOS выдает ошибку при каждой попытке его запустить. Это сделало невозможным для пользователей смартфонов Apple доступ к чатам и отправку сообщений. Проблема коснулась практически всех моделей, вплоть до новейшего iPhone 13.
Ошибка затрагивает обычное приложение и клиент WhatsApp Business, популярный за рубежом. В фирменном магазине App Store не было обновления WhatsApp, с проблемой столкнулись даже пользователи бета-версии мессенджера.
В WhatsApp и Meta, материнской компании мессенджера, не комментируют проблему запуска приложения на iPhone.