Пользователей WhatsApp предупредили о фишинговых атаках через «подарки от Adidas»

Международная антивирусная компания ESET обнаружила фишинговую атаку на пользователей WhatsApp с использованием бренда Adidas.

Сообщается, что мошенники распространяли сообщения о том, что Adidas празднует юбилей и дарит футболки и обувь, для получения подарков нужно перейти по ссылке, пройти опрос и разослать сообщение о конкурсе 20 контактам.

В итоге ссылка оказывается поддельной, в объявлении используется старый логотип Adidas, а фишинговый домен зарегистрирован всего несколько месяцев назад.

В компании предупредили, что с помощью таких кампаний мошенникам удается заполучить персональные данные пользователей.(Газета.ру)

| 2020-01-13T15:09:06+00:00 13 января 2020, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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