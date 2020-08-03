Польский регулятор оштрафовал «Газпром» на $57 млн по «Северному потоку — 2»

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регулятора.

«Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых (около $57 млн) на «Газпром». Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», — указано в сообщении. Подчеркивается, что эта обязанность следует из европейских норм, на которые опирается польский закон о защите прав потребителей и конкуренции.

«Наложение штрафа на «Газпром» связано с продолжающимся разбирательством в связи с процедурой создания консорциума для финансирования строительства газопровода «Северный поток — 2» без необходимого согласия главы UOKiK. В связи с этим глава UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: «Газпрому» из России, Engie Energy из Швейцарии и четырем из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall. В ходе разбирательства президент UOKiK также попросил «Газпром» предоставить документы, имеющие отношение к делу, но компания отказалась предоставить информацию, важную для разбирательства», — информировало управление.

«Исходя из существующих положений, в начале года мы попросили «Газпром» предоставить нам контракты, заключенные его дочерним предприятием с другими компаниями, финансирующими строительство «Северного потока — 2″. Несмотря на юридическое обязательство сотрудничать с главой управления, компания не предоставила эту информацию, в том числе после начала в мае разбирательства из-за отсутствия сотрудничества, что должно быть предупреждающим сигналом для компании», — указали в UOKiK.

Ранее UOKiK инициировал расследование в отношении «Газпрома» и пяти его партнеров по «Северному потоку — 2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie, по итогам которого предъявил обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта. По данным регулятора, «Газпром» без предварительного согласия UOKiK заключил финансовую сделку с этими компаниями, которая в результате может привести к ограничению конкуренции.

Польский антимонопольный регулятор также помешал «Газпрому» и его европейским партнерам создать единую компанию — оператора для строительства «Северного потока — 2». Тогда партнеры по проекту начали финансирование не через совместные предприятия, а через кредиты. Оператором проекта выступает «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG, а европейские компании финансируют строительство газопровода как кредиторы. (ТАСС)