Президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы республика потребовала репарации от России за Вторую мировую войну. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью еженедельнику Wprost.

Отвечая на вопрос, почему польские власти требуют репарации от Германии, не добиваясь их от России, Дуда сказал, что «Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу». «Конечно, Россия позднее присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что мы должны также добиваться репараций от России», — добавил польский лидер. «Я считаю, что мы должны это сделать. Не вижу причины, по которой мы должны были бы этого не добиваться», — сказал он.

В среду парламент Польши принял резолюцию, в которой призывает правительство ФРГ безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим рейхом Второй мировой войны. В ходе работы над проектом резолюции депутаты внесли поправки, добавив в текст заявление о том, что «Польша никогда не получила соответствующей финансовой компенсации и возмещения материальных и нематериальных потерь, понесенных польским государством во время Второй мировой войны в результате агрессии СССР». По словам депутата от партии власти Аркадиуша Муларчика, эти потери нуждаются в подсчетах и оценке экспертов. Он не исключил, что в будущем такой отчет будет подготовлен. (ТАСС)

