Группа польских врачей начала всестороннее медицинское обследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Саакашвили отбывает шестилетний срок наказания за «злоупотребления властью»в период своего президентства.

Приговор грузинского суда был политически мотивирован, считает заключённый политик. За время пребывания в грузинской тюрьме здоровье Михаила Саакашвили ухудшилось. Он неоднократно проводил голодовки протеста.

«Мы не бросаем друзей в беде, – написал Моравецкий в «Твиттере». – По моей просьбе группа польских врачей… начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии».

Ранее польские власти предлагали грузинскому правительству отправить Саакашвили на лечение в Польшу. Бывший президент Грузии также просил перевести его на лечение за границу. (svoboda.org)