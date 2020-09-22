Польские шахтеры протестуют под землей

В Польше начались протесты шахтеров, отказывающихся выходить на поверхность после завершения своей смены, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на Польскую горнодобывающую группу.

По данным компании, в настоящее время под землей протестуют 65 шахтеров. Кроме того, в Межсоюзном протестно-забастовочном комитете предупредили, что к демонстрантам могут присоединиться работники других шахт.

Шахтеры выступают против Национального энергетического плана, который предусматривает снижение использования угля и объема выбросов в атмосферу. Выполнение данного плана может привести к значительным потерям рабочих мест. (gazeta.ru)