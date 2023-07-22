Министерство иностранных дел Польши вызовет посла России Сергея Андреева после того, как российский диктатор Владимир Путин отличился очередными скандальными заявлениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польша Матеуша Моравецкого в Twitter.
Напомним, вчера российский диктатор заявил, что Польша «должна поблагодарить СССР за восстановление независимости», поскольку диктатор Сталин «отдал ей в подарок» западные земли.
Также глава Кремля намекнул, что Польша якобы хочет напасть на Беларусь и накапливает силы на границе.
Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин уже отреагировал на такие вбросы Путина. По его словам, «жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторил ложь о Польше».
Жарин отметил, что диктатор попытался использовать исторический ревизионизм для распространении лжи о Польше.