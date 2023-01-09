Власти Польши утвердили концепцию создания на востоке страны нового военного формирования — Первой дивизии пехоты легионов, заявил на брифинге вице-премьер Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«Мы стараемся наполнить восточную часть нашей страны польским войском. Поэтому мы создаем новые воинские подразделения.

По словам Блащака, «дивизия будет оснащена современным вооружением». В частности, ее планируется вооружить американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2. Ее частью будет артиллерийская бригада с самоходными гаубицами польского производства Krab, южнокорейскими К-9 и беспилотными системами разведки.