Польша создает дроновые войска, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Сделав выводы из войны в Украине, мы создаем компонент дроновых войск. Мы создаем дроновые войска», – сказал Косиняк-Камыш.

Он отметил, что речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах.

«Их применение обосновано не только в воздухе. Есть морские дроны, есть наземные. Вчера на встрече с руководством Военно-морских сил мы обсуждали вопрос использования дронов, как адаптировать технологии, чтобы не остаться сзади», – сообщил министр.