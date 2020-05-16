Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

Польша не будет продлевать контракт с Россией о транзите газа по трубопроводу Ямал — Европа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря «Газпрома» Сергея Куприянова.

По его словам, компания продолжит поставлять газ через Польшу, однако не уточнил стоимость транзита и его объемы.

Теперь «Газпрому» придется бронировать краткосрочные транзитные мощности на аукционах у польского оператора Gaz-System. Следующие торги состоятся 17 мая.

Истекающий договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу «Ямал-Европа» Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.