Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

Польша не будет продлевать контракт с Россией о транзите газа по трубопроводу Ямал — Европа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря «Газпрома» Сергея Куприянова.

По его словам, компания продолжит поставлять газ через Польшу, однако не уточнил стоимость транзита и его объемы.

Теперь «Газпрому» придется бронировать краткосрочные транзитные мощности на аукционах у польского оператора Gaz-System. Следующие торги состоятся 17 мая.

Истекающий договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу «Ямал-Европа» Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.

| 2020-05-16T00:43:10+00:00 16 мая 2020, 05:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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