Польша планирует прекратить использовать российскую нефть до конца 2022 года в рамках объявленного ранее правительством страны плана «дерусификации» своей экономики.

Как передает УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я надеюсь, что к апрелю, самое позднее к маю, мы полностью уйдем от российского угля. Мы сделаем все, чтобы до конца этого года отказаться от использования российской нефти», – заявил он.

При этом министр климата Польши Анна Москва заявила, что страна может покупать уголь в Южной Африке и Австралии, и это не будет дороже.

Стоит отметить, что около 60% нефти, которую перерабатывает Польша, поступает из России. Местная компания PKN Orlen имеет долгосрочный контракт с «Роснефтью», срок действия которого истекает в конце 2022 года, и соглашение с «Татнефтью», срок действия которого истекает в 2024 году.

«Мы пересмотрели многие контракты. Мы готовы к любому сценарию, и в контракте есть положения, которые в целом также дают нам некоторые возможности», – пояснил генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек.