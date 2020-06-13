Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

В мае этого года польские военные вторглись на территорию Чехии, сообщил 12 июня телеканал СNN со ссылкой на МИД Чехии.

По словам чешских дипломатов, военные Польши охраняли границу двух стран, а после ее закрытия из-за пандемии коронавируса пересекли ее и обосновались на территории Чехии, при этом закрыв доступ в одну из местных церквей для чехов.

Инцидент произошел недалеко от приграничной польской деревни Пилгржимов, которая расположена напротив малонаселенной части чешской сельской местности.

В Варшаве оккупацию соседа назвали недоразумением. К настоящему моменту военные покинули чешскую территорию.

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.

Минобороны Польши также признало случившееся, подчеркнув, что военные просто ошиблись. Как долго длилось «вторжение», не уточняется.

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