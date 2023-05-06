Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Польское радио».

В Подкарпатском воеводстве в юго-восточной Польше начались военные учения Anakonda-23 — крупнейшие национальные учения, которые проходят раз в три года.

В этом году пройдут девятые подобные военные учения в Польше. Они состоятся на втором по величине полигоне страны в Новой Дембе.

К ним также привлечены войска стран-союзников Польши, в том числе США.

К тому же в этом году в учениях примут участие около 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши и стран-членов НАТО и партнеров Альянса, а также представители служб польского Министерства внутренних дел и администрации.