Польша, которая готовится производить южнокорейскую военную технику, продемонстрирует ее возможности в сентябре на учениях близ границ Калининградской области, сообщил в четверг польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«Мы готовим второй этап сотрудничества с Республикой Корея, заключающийся в производстве корейской военной техники в Польше», — сказал глава польского Минобороны на пресс-конференции по итогам встречи с южнокорейским коллегой Ли Чон Супом в Варшаве, Блащака цитирует агентство PAP.

Сообщается, что в ходе встречи обсуждались, в частности, «двухсторонние военные отношения, техническая модернизация и дальнейшее сотрудничество в сфере вооружений». Блащак подчеркнул, что «Польша и Республика Корея, работая вместе, добились многого для безопасности, для обеспечения мира путем укрепления Войска Польского, путем реализации на практике политики сдерживания».

«Вместе мы также организуем в середине сентября, 17 сентября, учения, демонстрацию обороноспособности Войска Польского в Ожише, в Бемово-Писке (города в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши, близ границы с Калининградской областью РФ — «ИФ») в рамках учений Jesienny Ogien («Осенний огонь»). Там мы сможем полюбоваться эффективностью корейской техники в руках польских экипажей», — сообщил глава польский министр.