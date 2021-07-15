Европейский Союз начинает штрафную процедуру в отношении Польши и Венгрии из-за дискриминации в этих странах людей не гетеросексуальной ориентации. Соответствующие официальные уведомления Еврокомиссия (ЕК) отправила в четверг, 15 июля, правительствам в Варшаве и Будапеште. Недовольство Брюсселя, в частности, вызывают вступивший в силу в Венгрии 8 июля закон, который ограничивает информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности, а также так называемые «свободные от ЛГБТ зоны» в Польше.

Равенство перед законом и уважение человеческого достоинства являются в ЕС базовыми принципами, говорится в заявлении ЕК. Поэтому Брюссель использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для защиты этих ценностей. У Польши и Венгрии есть два месяца, чтобы отреагировать на письмо из Брюсселя. В противном случае Еврокомиссия продолжит штрафную процедуру и может подать иски против этих государств в Суд Европейского Союза в Люксембурге. (DW)