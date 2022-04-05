Польша готова войти в число гарантов мирного соглашения по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио

«Мы, конечно, готовы к тому, чтобы исполнять такую роль. Если Украина обратится за чем-то таким, то мы считаем, что это является нашей ответственностью за безопасность в регионе, как страны – члена НАТО и ЕС. Если бы такое решение было принято, то мы определенно не будем от этого уклоняться», — сказал Яблоньский.