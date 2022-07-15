Пятнадцать из тридцати государств-членов Североатлантического альянса ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщила в Twitter глава шведского МИД Анн Линде.

«Сегодня половина членов НАТО ратифицировала заявку Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 (государствам) за ратификацию», — написала политик.

29 июня на саммите лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.

5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минобороны прорабатывает ответы на случай размещения инфраструктуры НАТО у границ РФ.