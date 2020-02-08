Полиция Таиланда начала штурм захваченного стрелком торгового центра

Полиция Таиланда начала штурм торгового центра, в котором скрывается с заложниками военнослужащий Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma), расстрелявший и ранившей десятки человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее бойцы спецназа помогли вывести из торгового центра «Терминал-21» в городе Накхонратчасима (Корат). Пока неизвестно, сколько еще людей остается внутри здания. При этом полицейские попросили все местные телеканалы прекратить прямые трансляции из города в связи со скорым началом штрума.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек, ранен 21, еще 16 нападавший продолжает удерживать в заложниках (lenta.ru)

| 2020-02-08T22:32:28+00:00 8 февраля 2020, 22:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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