Полиция Таиланда начала штурм захваченного стрелком торгового центра

Полиция Таиланда начала штурм торгового центра, в котором скрывается с заложниками военнослужащий Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma), расстрелявший и ранившей десятки человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее бойцы спецназа помогли вывести из торгового центра «Терминал-21» в городе Накхонратчасима (Корат). Пока неизвестно, сколько еще людей остается внутри здания. При этом полицейские попросили все местные телеканалы прекратить прямые трансляции из города в связи со скорым началом штрума.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек, ранен 21, еще 16 нападавший продолжает удерживать в заложниках (lenta.ru)