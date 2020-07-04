Полиция проводит рейды в крупных супермаркетах Баку

С целью предотвращения массового распространения инфекции коронавируса (COVID-19) сотрудники полиции проводят усиленные контрольно-профилактические мероприятия на столичных дорогах, проспектах, квартальных улицах, а также в закрытых помещениях, в том числе крупных супермаркетах.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, лица, не соблюдающие в супермаркетах социальную дистанцию, не использующие средства индивидуальной защиты дыхательных путей, привлекаются в соответствии с законодательством к административной ответственности.

В ходе рейда лица, вошедшие в маркет без масок и сотрудники объектов, игнорирующие требования, в соответствии с законодательством были серьезно наказаны полицией. Кроме того, в ходе мероприятия с целью предотвращения возникновения очереди у касс и соблюдения социальной дистанции в маркетах после вмешательства полиции было восстановлено функционирование неработающих касс.

Супермаркетам было сделано еще одно предупреждение, чтобы они осуществляли деятельность с серьезным соблюдением санитарно-гигиенических правил.

С целью предотвращения массового распространения инфекции коронавируса среди людей следует пользоваться средствами индивидуальной защиты дыхательных путей – медицинскими масками. В противном случае эти лица и владельцы закрытых помещений, куда они входят, будут серьезно наказываться.