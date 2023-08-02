Полиция задержала в Кишиневе водителя, который на автомобиле марки Mercedes врезался в ворота посольства России и скрылся с места аварии.

Как передает # со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в Главной инспекции полиции.

ДТП произошло рано утром в среду, сотрудникам полиции пришлось преследовать нарушителя.

«Сегодня около 06:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в столице, совершенного в результате наезда транспортного средства на препятствие. Прибывшая на место полиция установила, что мужчина за рулем автомобиля марки Mercedes протаранил ворота посольства Российской Федерации, после чего скрылся с места ДТП», — отмечается в сообщении.

Автомобиль нарушителя двигался в направлении Страшен, по пути совершив еще несколько ДТП, повредив два автомобиля. После этого было произведено задержание.