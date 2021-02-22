Полиция и ФБР могли быть причастны к убийству Малкольма Икс в 1965 году

Полиция Нью-Йорка и ФБР могли быть замешаны в убийстве известного защитника прав чернокожих, лидера действовавшей в США радикальной «Организации афроамериканского единства» Малкольма Икс в 1965 году. Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC.

По его сведениям, семья покойного утверждает, что перед смертью бывший полицейский Рой Вуд написал письмо с признанием, в котором говорится, что ФБР и полиция договорились убить правозащитника, а ему были даны указания обеспечить задержание людей из службы безопасности Икс перед ставшим роковым выступлением. Помимо этого, он должен был убедиться в том, что у дверей зала, где вещал Икс, не будет охраны.

Теперь его три дочери и семья Вуда хотят добиться нового расследования убийства Икса в свете появившихся материалов дела. В свою очередь, в офисе окружного прокурора заявили, что ведут активное рассмотрение этого вопроса.(ТАСС)