Полиция Гонконга получила право проводить обыски без ордера

Власти Гонконга в соответствии с новым законом о национальной безопасности наделили местную полицию полномочиями в отдельных случаях проводить обыски без судебного ордера, конфисковать имущество, требовать от интернет-провайдеров удалять ту или иную информацию. Эти положения, опубликованные на правительственном портале, вступили в силу со вторника.

Они были сформулированы и приняты в ходе состоявшегося в понедельник первого заседания новой Комиссии по национальной безопасности, которую возглавляет глава гонконгской администрации Кэрри Лам. В этот орган вошли ключевые члены ее кабинета, комиссар полиции Гонконга, руководители иммиграционных и таможенных служб, а также глава канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге Ло Хуэйнин в качестве специального советника.

В соответствии со статьей 43 закона о нацбезопасности, принятом неделю назад парламентом КНР, Кэрри Лам вместе с членами этой комиссии ответственны за разработку конкретных имплементационных правил, касающихся пункта этой статьи о правилах проведения обыска помещений, транспортных средств, изъятии электронных устройств.

Согласно принятым положениям, полиция может обращаться за судебным ордером для обыска помещений при сборе улик в ходе расследования. Однако в исключительных или экстренных обстоятельствах высокопоставленный представитель правоохранительных органов «в статусе не ниже помощника комиссара полиции» может уполномочить своих сотрудников проводить обыски без ордера.(ТАСС)