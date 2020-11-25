Полиция Берлина пока не рассматривает инцидент у офиса Меркель как теракт

Правоохранительные органы ФРГ пока не рассматривают происшедшее у ворот Ведомства федерального канцлера Германии в Берлине как теракт. Об этом сообщила в среду журналистам представитель полиции Берлина.

«Мы в настоящий момент не рассматриваем данное предположение», — отметила она. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. В то же время агентство DPA сообщило, что пострадал один человек, ему была оказана помощь на месте.

«Сейчас выясняется, направил ли [умышленно] водитель машину в ворота. Он был задержан», — отметила сотрудник правоохранительных органов. Речь идет о 48-летнем мужчине. Автомобиль в настоящее время стоит у ворот, ведущих на территорию офиса Меркель. На месте много журналистов.