Полиция Баку патрулирует улицы города

Реализуются запланированные меры в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники министерства внутренних дел требуют у граждан оставаться в своих постоянных или временных местах проживания.

Выявляются люди, вышедшие на улицу без соответствующего разрешения, в их отношении принимаются меры в соответствии с законодательством.

| 2020-04-05T13:01:51+00:00 5 апреля 2020, 13:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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