Политолог: Нет никакой «Армии обороны Арцаха» — это лишь оккупационный корпус Вооруженных сил Армении

Как известно, на днях бывший посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Сержа Саргсяна — Микаел Минасян — заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Минобороны Вагаршак Арутюнян дали согласие на расформирование «Армии обороны Карабаха» (кавычки наши — ред.). «Чтобы завтра снова не «удивлялись», скажу – Никол и Вагаршак Арутюнян дали согласие, и «Армия обороны Арцаха» (кавычки наши — ред.) в ближайшее время будет расформирована», — написал Минасян в Facebook.

«Будет ли вместо нее формально арцахсксая милиция, гвардия или внутренние войска полиции, по его словам, не важно. Дело в том, что оставшаяся часть «Арцаха» (кавычки наши — ред.) больше не будет иметь возможности самостоятельного обеспечения своей безопасности», — заявил бывший дипломат. «Не будет больше «Армии Арцаха» (кавычки наши — ред.), и единственным ответственным за это является Никол Пашинян, который доводит свою «миссию» до конца», — отметил Минасян.

Это заявление вызвало, конечно, резонанс и тревогу в Армении и Карабахе.

И на следующий же день пресс-секретарь «президента» Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в интервью армянской газете «Айкакан жаманак» сказал, что «Армию обороны НКР» (кавычки наши — ред.) ждут радикальные перемены.

«Армия обороны Арцаха» (кавычки наши — ред.) не расформируется, а реорганизуется. Делаются шаги для быстрого перехода к профессиональной армии. Рассматривается вопрос пересмотра и сокращения срока военной службы для военнослужащих-срочников», — сказал Погосян.

Председатель постоянной комиссии по обороне, безопасности и правопорядку «Национального Собрания Арцаха» (кавычки наши — ред.), член фракции «Единая родина» Сейран Айрапетян в интервью этому же изданию (АЖ — газета, которую ранее возглавлял нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян) сказал, что обсуждаются некоторые вопросы, по которым он пока не может раскрыть скобки.

«Армия обороны является главным гарантом безопасности «Арцаха» (кавычки наши — ред.). Мы благодарны миротворческим силам России, но у нас есть свое государство, и все возможные действия предпринимаются для защиты его интересов. Самое главное — поддерживать высокий дух армии», — сказал он.

Согласно информации газеты, в Минобороны Армении идут параллельные процессы реорганизации армии.

То есть, с одной стороны идет утечка, что Армения согласилась выполнить пункт Трехстороннего заявления от 9-10 ноября (ТСЗ) касательно вывода всех вооруженных формирований из НК, что собственно и означает расформирование «Армии обороны Арцаха» (кавычки наши — ред.), а с другой — тут же появляются какие-то опровержения, обещания реорганизовать ее и даже перевести на профессиональные рельсы. Как это всё понимать? Какие-то странные разговоры и неясное будущее.

Эти моменты прокомментировал # известный политолог, депутат парламента Расим Мусабеков:

— Разговоры о ликвидации так называемой «Армии обороны Арцаха» (кавычки наши — ред.) вполне конкретные. Обусловлено это целым рядом обстоятельств.

Во-первых, в ТСЗ прямо предписывается вывод вооруженных сил Армении с территории Азербайджана. Хотя армяне всячески выворачивают это обязательство и стремятся интерпретировать по-своему, сделать это им не удается. Мы обоснованно считаем, что нет никакой «Армии обороны Арцаха» (кавычки наши — ред.), и это лишь оккупационный корпус Вооруженных сил Армении. Баку дал понять, что все граждане Армении в военной форме будут квалифицироваться как диверсанты и террористы, не подлежат обмену, и по суду получат большие сроки тюремного заключения. О том, что это не простые угрозы армяне поняли после безуспешной попытки вызволить 62 так называемых ширакских ополченцев. Не пропускаются в Карабах и те, кого Минобороны Армении пытался отправить в гражданской одежде.

Во-вторых, самостоятельно карабахские армяне даже до Второй Карабахской войны не могли обеспечить ежегодно призыв хотя бы более 1 тысячи человек. Сейчас, потеряв 2,5 тысячи убитыми и вдвое больше раненными из числа карабахских армян, набрать и содержать 20-тысячный корпус, как это было ранее, не представляется возможным.

Поэтому армянское руководство вынуждено принимать тяжелые решения. Видимо, на деньги Армении и диаспоры собираются на контрактной основе сформировать нечто наподобие охранных или внутренних войск МВД, вывезти оставшееся тяжелое вооружение и положиться в вопросах безопасности исключительно на российских военных миротворцев. Видимо, Москва дала понять армянам, что без выполнения данного требования Баку прочное пребывание российского контингента в зоне их ответственности обеспечено не будет. Как Пашинян и другие армянские политики скормят это решение своему населению, это их дело. Противники, конечно, выставят это как еще одно свидетельство капитуляции. Однако, полагаю, что подавляющая часть родителей и население Армении встретят его пусть и не с публичным, но облегчением.