Politico: генерал Корпуса морской пехоты США заразился коронавирусом

Тест на коронавирус генерала Корпуса морской пехоты США Гэри Томаса показал положительный результат. Об этом в среду со ссылкой на заявление корпуса сообщила газета Politico.

Уточняется, что у Томаса наблюдаются легкие симптомы заболевания. Он находится на карантине.

Генерал Томас был одним из нескольких высокопоставленных сотрудников Пентагона, которые придерживались режима карантина после того, как заражение новым коронавирусом было выявлено у заместителя командующего Береговой охраной США адмирала Чарльза Рея.(ТАСС)