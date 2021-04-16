Политический кризис в Молдове: на повестке роспуск парламента

Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы.

«Констатируются обстоятельства для роспуска парламента из-за неспособности назначить правительство в соответствии со статьей 85 Конституции», – огласила решение глава Конституционного суда Домника Маноле.

Рассмотрение этого вопроса в КС началось из-за соответствующего обращения президента страны Майи Санду.

Доводы в поддержку своего обращения Санду представила суду лично, явившись на заседание. «Из-за важности вопроса и в знак уважения к суду я решила прийти лично», – заявила президент.

В своем выступлении президент отметила, что на данный момент существуют все основания для роспуска парламента, предусмотренные статьей 85 Конституции. По словам Санду, три месяца – это максимальный срок длительности институционального кризиса, а президент обязан в этом случае прибегнуть к роспуску парламента как способу его преодоления.

«23 декабря 2020 года вследствие политического решения, принятого ПСРМ (прокремлевская партия социалистов), подал в отставку премьер Кику. Я могу сказать о смешанной системе, о политических перебежчиках, о неконституционном принятии решений. Но это не правовые основания и не относятся к компетенции суда», – сказала президент судьям.

Обращаясь к суду, Санду заявила, что осознает: роспуск парламента – крайняя мера для разрешения политического кризиса, для которой сейчас настал момент.

Но что же дальше? Очевидно, срочно должны быть назначены новые парламентские выборы. Вопрос в том, какие силы имеют сейчас наибольшие шансы на проход в парламент? Достанется ли большая часть депутатских кресел прозападным партиям, разделяющим политические убеждения действующего президента? Наверное, в этом случае можно будет надеяться на создание правительства, которое не будет находиться в состоянии постоянных противоречий с волей президента.

На эти вопросы # ответил Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев):

— Досрочные выборы, несмотря на противодействие со стороны Партии социалистов и их сторонников в парламенте, скорее всего состоятся летом этого года. Но их исход сегодня не предопределён.

Большие шансы на победу есть у PAS, это партия, лидером которой до избрания президентом была Майя Санду. По закону она не имеет право быть председателем партии, и новый лидер будет избран после выборов. Кстати, выборы в партии специально перенесены, чтобы партия по-прежнему ассоциировалась с популярной в народе Санду.

Но успех этой партии во многом зависит от того, как эффективно и профессионально они смогут провести избирательную кампанию. Теоретически они имеют шансы набрать более 50% и иметь большинство в парламенте, позволяющее им самостоятельно формировать правительство. Но теория и практика не всегда совпадают.

Рейтинг Партии социалистов (экс-президент Игорь Додон) упал. Но их ресурсы не уменьшились. За ними мощнейшая медиа-империя, неограниченные финансовые возможности, организационные структуры. К этому добавим административный ресурс. Партия контролирует правительство и значительную часть региональных и местных администраций. Большинство получить партия не сумеет, но за вторую по численности фракцию поборется.

Еще две партии имеют шансы пройти в парламент. Это Наша партия (НП, Ренато Усатый) и Партия Шор (беглый преступник Илан Шор).

С кем они будут? С партией Санду или Додона.

Что касается Ренато Усатого и НП, то тут есть вопросы. Сам Усатый резко негативно настроен по отношению к Додону, который создал ему проблемы в России, где на лидера Нашей партии открыты уголовные дела. Но нельзя исключать, что Россия сумеет сделать ему такое предложение, от которого трудно будет отказаться.

Что касается Партии Шор, то многое зависит от того, захочет ли сам Илан Шор вкладываться в выборы, если ему не светит попасть в парламент – ведь он в бегах. Да и отбиться от наказания — суд первой инстанции приговорил его к 7.5 годам заключения, — судя по всему, ему не удастся. Но если эта партия пройдет в парламент, то они будут союзниками ПСРМ.

Теоретически за прохождение в парламент могут также побороться партия Платформа DA (Андрей Нэстасе), СДПМ (Виктор Шелин), ПКРМ (Владимир Воронин) и Гражданский конгресс (Марк Ткачук).

Нельзя списывать также партии унионистской направленности (вхождения в состав Румынии). У них есть избиратели, но нет лидера и авторитетной партии. Но если они все объединятся, то шансы на прохождение у них есть.

В целом, лето в Молдове, независимо от погоды, будет жарким.