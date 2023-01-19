Полад Бюльбюльоглу написал эмоциональное прощальное письмо к похоронам Вахтанга Кикабидзе

«Мне посчастливилось не только выступать с ним на одной сцене, но и дружить на протяжении долгих лет…. Такая безоговорочная любовь нескольких поколений не каждому дана… Это был человек с невероятно щедрым, солнечным талантом. Его творчество всегда высоко ценилось в Азербайджане, а к личности относились с большим уважением и любовью.

«Надо быть гражданином, а потом артистом» — эти слова в полной мере отражают всю суть великого Вахтанга Кикабидзе. Он был настоящий, не похожий ни на кого, и до последней минут своей жизни сын своей Родины, мужчина, державший свое слово, имеющий понятия чести и достоинства.

Прощай, Вахтанг, пусть Земля будет тебе пухом, большой Человек, Друг, артист, певец и любимец миллионов. Уверен, если бы в этом мире было больше таких людей, как Вахтанг, этот мир был бы намного добрее, благороднее и честнее», — Полад Бюльбюльоглу.

Вахтанг Кикабидзе скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни. По завещанию он будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой матери. Его похороны проходят сегодня в Тбилиси. Прощальная церемония проходит в Большом симфоническом зале тбилисской филармонии. (newsgeorgia.ge)