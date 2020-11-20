Погранслужба России развернет дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана

Погранслужба ФСБ введет дополнительные силы к границе Армении и Азербайджана, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Об этом пишет ТАСС.

«Пограничному управлению ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количества техники. Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана на участке и организованных постах в населенных пунктах Тех и Сыргыт», — сказал Бортников.

Силы будут введены по просьбе Армении. Отмечается, что Азербайджан проинформирован об этом.

Бортников добавил, что между пограничниками России, Азербайджана и Армении конфликтов не возникает.