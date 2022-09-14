На границе Кыргызстана и Таджикистана в среду произошла перестрелка между пограничниками.

Как передает ТАСС, об этом сообщила Пограничная служба кыргызского Государственного комитета национальной безопасности.

«14 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Кыргызстана.

«В ходе несения службы пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана обнаружил пограничный наряд Погранвойск (ПВ) ГКНБ Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы. Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь», — отмечается в сообщении. В ответ кыргызские пограничники «также применили оружие».

«Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. По состоянию на 09:30 (07:30 по Баку) 14 сентября перестрелка периодически начинается и прекращается», — заверили в погранслужбе. По предварительным данным, пострадавших и раненых с кыргызской стороны нет.

«Состоялись телефонные переговоры между начальником Баткенского областного управления ПС ГКНБ Кыргызстана и начальником Согдийского областного управления ПС ГКНБ Таджикистана по недопущению эскалации конфликта. Стороны планируют проведение встречи», — указывается в сообщении. Кыргызская сторона принимает все меры «для стабилизации обстановки».