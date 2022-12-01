29 ноября военнослужащий срочной службы Газахской отдельной дивизии Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Нуриев Кенан Хафиз оглу ранил себя выстрелом из огнестрельного оружия.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила ГПС.

Согласно информации, сразу после оказания первой медицинской помощи военнослужащий был доставлен в Газахскую центральную районную больницу, а оттуда переведен в Гянджинскую центральную клинику, к лечению военнослужащего привлечены специализированные и профессиональные врачи. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту совместно с сотрудниками органов прокуратуры проводится расследование.