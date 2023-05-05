Стоимость сельхозпродукции в наших торговых точках может повыситься еще и по причине нестабильной погоды в регионах. Как отмечают аналитики этой сферы, дожди, даже снег и град в сельской местности стали проблемой для фермеров. Капризы погоды скажутся на урожайности – предложение в столице может сократиться, а цены возьмут новые бастионы.

Ценники на ранних овощах и фруктах этой весной и без того впечатляют своим размахом. Молодой картофель и зеленая фасоль, томаты, баклажаны и огурцы продаются недешево даже на рынках, что и говорить о супермаркетах в центре города. Но это еще не предел – нестабильные погодные условия в регионах могут подстегнуть стоимость сезонного ассортимента к дальнейшему повышению. Как отмечает экономист Рауф Гараев, град и наводнения скажутся на местных фермерских хозяйствах:

«Из-за нестабильных погодных условий, которые наблюдались на территории республики за последние дни – града, дождя, наводнений и сильного ветра пострадали сады и сельскохозяйственные угодья в наших регионах. Особенно сильно все это скажется на урожаях в Геранбое, Тертере, Шеки, Мингячевире, Балакене и Гахе. Однако дождь для сельской местности – это не только проблема, но и подарок. А что из двух вариантов ближе в нашем случае, конечно же, зависит от степени интенсивности осадков. Кроме этого, не думаю, что в других районах сельхозугодья тоже пострадают. И потом, дождь может стать проблемой только если он чрезмерно затяжной, а если продолжается сутки, особых негативных последствий для фермеров от этого не будет».

Проблем от града значительно больше, утверждает Гараев: «Думаю, в регионах, где град успел побить урожаи, количество собираемых фруктов и овощей может уменьшиться. Кроме этого, сильные ливни подтопили иные местности и высаженные там сельхозкультуры. Поэтому относительный ценовой подъем вполне возможен», — комментирует он.

Цены на сезонные фрукты и овощи действительно разгоняют продовольственную инфляцию. Покупатели говорят, что траты на эти продукты отнимают добрую часть и без того упавших доходов. Что и говорить про новую волну подорожания… По мнению экспертов, с наступлением весны показатель продовольственной инфляции оказался наиболее заметным. Это связано с традиционно высокой ценой на овощи и фрукты к этому времени года. Однако сезонный спад цен на плодоовощную продукцию обычно начинается летом и продолжается до сентября. В это время после сбора урожая, овощи и фрукты становятся дешевле всего.

Но факты говорят за себя сами: на протяжении последних лет показатели весенне-летнего роста цен оставались на высоком уровне. Подорожание, помимо сезонного фактора, связано с увеличением затрат на местное производство. В частности, растут цены на импортные материалы, такие как удобрения и семена. Также не уменьшается стоимость доставки импортируемых продуктов и хранения собранного урожая. Еще один важный фактор, который влияет на цену продуктов – их бесконтрольный экспорт, но в этом году он несколько сократился, а значит, влияние вывоза местных урожаев на внутренние цены может замедлиться.

Скажем, в прошлом году летнее укрепление рубля привело к тому, что многие рынки были полупустыми, а цены на сезонные фрукты и овощи удивляли даже опытных покупателей. Черешня стала очень дорогой для своих потребителей, поскольку в больших количествах вывозилась на более выгодный российский рынок. Туда же уходили томаты, огурцы, картофель и другие продукты. Текущее падение курса рубля к доллару и манату уже приводит к обратному эффекту – количество вывозимой туда сельхозпродукции несколько сократилось в этом году по сравнению с прошлогодним показателем. Так что дешевый рубль естественная преграда для экспортеров. На взгляд множества российских экспертов, пока перспективы рубля туманны. Причин ослабления курса называют несколько, и главная из них — интенсивный отток капитала со стороны клиентов банков, выкупающих бизнес у уходящих из России из-за санкций компаний. Кроме этого, повышается и спрос на доллары в преддверии летних отпусков. Наконец, доллар для массы населения – убежище от рисков и эти процессы, по прогнозам, продолжатся.

Компенсирует ли падение курса рубля подорожание, связанное с растущими расходами аграриев, предстоит еще выяснить. Ведь себестоимость продукции местных фермеров продолжает расти, особенно по причине дорожающих удобрений, делится экономист Халид Керимли. По его словам, дорожающие удобрения подстегивают себестоимость аграрной продукции и потребительские цены во всем мире. «Ведь ключевыми поставщиками этого товара на мировой рынок являются Россия и Беларусь, которые сегодня под санкциями, и это подстегнуло стоимость удобрений на глобальном уровне. Предприятие SOCAR полностью обеспечивает потребности страны в карбамиде, но ведь нужны и другие удобрения, а они, понятное дело, импортируются теперь уже по высоким ценам».

Похожего мнения экономист Натиг Джафарли, считающий, что даже несмотря на солидные запасы удобрений, все это не гарантирует от проблем местных аграриев.