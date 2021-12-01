Военнослужащие, погибшие 30 ноября на вертолете Государственной пограничной службы, разбившемся при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Гарагейбат» на территории Хызинского района, будут похоронены на II Аллее Шехидов.
Тела погибших в результате аварии военнослужащих отправлены на II Аллею шехидов для захоронения.
Отметим, в результате крушения вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы погибли 14 военнослужащих, 2 человека получили ранения.
Список погибших:
1. полковник Джавадов Физули Али Ибрагим оглу;
2. полковник Назиров Эмиль Назир оглу;
3. майор Гасанов Эльмир Мирджалил оглу;
4. майор Ахмедов Эльбрус Семреддин оглу;
5. майор Майылов Эмиль Шахид оглу;
6. майор Мамедов Мурад Яшар оглу;
7. майор Алиев Эмиль Эльман оглу;
8. капитан медицинской службы Ахмедханов Джейхун Ханлар оглу;
9. капитан Байрамлы Джавид Ахлиман оглу;
10. капитан Алиев Хайям Алихан оглу;
11. капитан Гараисаев Теймур Энвер оглу;
12. лейтенант Сулейманов Абдулла Тельман оглу;
13. старший лейтенант Нагиев Фарид Тайяр оглу;
14. сотрудник Набиев Эльчин Фикрет оглу.
В результате крушения вертолета полковник-лейтенант Джафаров Эмиль Мамед оглу и капитан Адилов Рамин Рамиз оглу получили травмы.