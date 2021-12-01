Военнослужащие, погибшие 30 ноября на вертолете Государственной пограничной службы, разбившемся при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Гарагейбат» на территории Хызинского района, будут похоронены на II Аллее Шехидов.

Тела погибших в результате аварии военнослужащих отправлены на II Аллею шехидов для захоронения.

Отметим, в результате крушения вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы погибли 14 военнослужащих, 2 человека получили ранения.

Список погибших:

1. полковник Джавадов Физули Али Ибрагим оглу;

2. полковник Назиров Эмиль Назир оглу;

3. майор Гасанов Эльмир Мирджалил оглу;

4. майор Ахмедов Эльбрус Семреддин оглу;

5. майор Майылов Эмиль Шахид оглу;

6. майор Мамедов Мурад Яшар оглу;

7. майор Алиев Эмиль Эльман оглу;

8. капитан медицинской службы Ахмедханов Джейхун Ханлар оглу;

9. капитан Байрамлы Джавид Ахлиман оглу;

10. капитан Алиев Хайям Алихан оглу;

11. капитан Гараисаев Теймур Энвер оглу;

12. лейтенант Сулейманов Абдулла Тельман оглу;

13. старший лейтенант Нагиев Фарид Тайяр оглу;

14. сотрудник Набиев Эльчин Фикрет оглу.

В результате крушения вертолета полковник-лейтенант Джафаров Эмиль Мамед оглу и капитан Адилов Рамин Рамиз оглу получили травмы.