Поезд Баку-Гянджа будет перевозить пассажиров по Абшеронской кольцевой железной дороге

В связи со строительством нового железнодорожного моста на Хырдаланском круге движение поездов в направлении Баку-Хырдалан-Сумгайыт было временно прекращено, поэтому данные поезда были направлены на линию Баку-Пиршаги-Сумгайыт.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), с 16 мая возобновлена работа поездов в направлении Баку-Хырдалан-Сумгайыт, поэтому указанные поезда работают по прежнему маршруту. Это привело к повышенной плотности пассажиропотока в обоих направлениях Абшеронской кольцевой железной дороги.

Для устранения плотного пассажиропотока принимаются соответствующие меры, с учетом того, что из-за пандемии внутренние пассажироперевозки в стране прекращены, поезд Баку-Гянджа временно с 18 мая будет перевозить пассажиров по Абшеронской кольцевой железной дороге.