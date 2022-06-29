В ночь на 29 июня вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении поселков Зарканд и Азизли Басаркечарского района государственной границы, подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении поселка Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

Вся ответственность за обострение ситуации на государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении, отмечается в сообщении.