Позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района подверглись обстрелу.

Об этом передает министерство обороны Азербайджана.

«Вечером 4 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Заркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зяйлик и Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры», — отметили в оборонном ведомстве.