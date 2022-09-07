С 19:50 шестого сентября до 01:20 седьмого сентября подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечярского района и Нораван района Гаракилься на азербайджано-армянской государственной границе с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зейлик Кяльбаджарского района и Ахмедли Лачинского района.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.