7 сентября с 00:20 до 00:40 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Заркенд и Юхары Загалы Басаркечярского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Демирчидам и Истису Кяльбаджарского района.

Информацию об этом распространило Министерство обороны.

В 00:50 позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района были обстреляны из стрелкового оружия незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными на указанных направлениях, были приняты адекватные меры реагирования.

Кроме того, с 00:55 до 03:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, пытались прорыть новые траншейные ходы для приближения к позициям азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского и Агдамского районов.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно прекращены.