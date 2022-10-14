С начала российского вторжения в Украину Русская служба Би-би-си и «Медиазона» смогли подтвердить гибель 7502 военнослужащих на основании сообщений региональных властей и родственников погибших. К 14 октября стало известно о первых потерях среди мобилизованных — погибли не менее 11 человек.

Как отмечают журналисты, власти не отчитываются о всех погибших, а регулярность похорон военных на кладбищах может говорить о том, что реальные потери, согласно наиболее консервативной оценке, могут достигать 15 000 человек. Издания приводят в пример кладбище поселка Медведевка в Калининградской области, где из 29 захоронений военных, погибших после начала вторжения, имена 11 человек — 38% — не назывались публично.

Большинство мобилизованных, гибель которых удалось подтвердить, прибыли в пункты подготовки 25–28 сентября, то есть, на их обучение потратили чуть больше недели. Кроме того, по меньшей мере, 18 призывников скончались на сборных пунктах на территории России.

Существенные потери продолжают нести самые элитные части. 2200 подтвержденных погибших — это солдаты и офицеры спецподразделений, морские пехотинцы и военные летчики. 17% погибших составляют военнослужащие офицерского состава, погибли четыре генерала и 39 полковников.

Среди регионов максимальное число погибших военных назвали власти и СМИ Дагестана (319 человек), Краснодарского края (303 человека) и Бурятии (297 человек).

Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях 21 сентября. Ведомство утверждает, что с начала войны в Украине погибли 5937 российских военных. Украинская сторона утверждает о более чем 60000 погибших российских военнослужащих. (moscowtimes.ru)