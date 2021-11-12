Возлюбленная экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько, заявила в эфире телеканала «Украина 24», что находящийся в Глданской тюремной больнице политик продолжил голодать.

«Я сегодня четвертый день, как ждала разрешение, чтобы с ним (с Саакашвили) увидеться, и я могу сказать, что я сегодня попала <…> Сегодня 43-й день его голодовки, он голодовку не прекратил», — сказала Ясько.

Она напомнила, что Саакашвили был готов прекратить голодовку вчера в обмен на перевод в «нормальные условия с медицинской аппаратурой». Однако этого не произошло.

Украинский парламентарий отметила, что бывшему лидеру Грузии кричат с улицы обидные слова — «сегодня были единичные случаи, все предыдущие дни это было спланированной акцией». (gazeta.ru)