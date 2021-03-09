Подозревали армянина, убил узбек – при чем тут азербайджанцы?

Армянская диаспора России продолжает свою провокационную деятельность против Азербайджана. Так, вице-президент Союза армян России (САР) Герман Ананянц в беседе с news.am заявил, что «после войны в Карабахе на уровне властей Азербайджана и посольства поддерживаются провокации против армян в России и нагнетается антиармянская пропаганда».

По его словам, любую драку или убийство в России «азербайджанцы сразу пытаются приписать армянам и создать негативное общественное мнение». По большому счету, в российском медиапространстве функционирует множество изданий, занимающих откровенную проармянскую позицию. Даже официальный сайт САР публикует антиазербайджанские материалы, а глава этой организации Ара Абрамян за последние месяцы запомнился рядом информационных выпадов в адрес Азербайджана. Самым громких из этих провокаций было обвинение Азербайджана в якобы финансировании массовых протестов в Хабаровском крае из-за ареста местного губернатора Сергея Фургала. Тогда редакция # оперативно отреагировала на эту провокацию и выявила распространяемую со стороны САР клевету.

Теперь Ананянц пытается представить САР как жертву «антиармянской пропаганды». И в качестве примера он приводит убийство семьи в одной из деревень Нижнего Новгорода, которое приписали армянину, указав конкретную фамилию.

«Этот человек позже объявился и был крайне оскорблен, что ему приписали данное преступление. Он никогда в этой деревне не был и к убийству никакого отношения не имеет. Заранее придумываются какие-то фамилии и преступления приписываются армянам, а нам потом приходится выяснять и опровергать», — подчеркнул он.

Слышать подобное от одного из руководителей САР, мягко выражаясь очень странно, так как нет никаких фактов того, что за этим может стоять азербайджанский след. К тому же на персональном сайте главы САР Ары Абрамяна опубликована информация по поводу убийства в нижегородском поселке Кудьма. В этой информации отмечается, что кто-то из подписчиков соцсети «Вконтакте» опубликовал в комментариях под новостью об убийстве ссылку на профиль «убийцы» Вазгена Адибекяна.

«По первоначальной информации, подозреваемого в массовом убийстве задержали с двумя мужчинами, фамилия одного из которых созвучна с фамилией Вазгена. Затем кто-то выложил ссылку на его страницу», — отмечается на персональном сайте главы САР.

Ознакомившись с этим, читатель вправе задаться вопросом: А при чем же здесь Азербайджан? К сожалению, ответа на этот вопрос у Германа Ананянца нет, однако это обстоятельство не мешает ему заявлять армянскому изданию news.am, что за этим якобы стоят власти Азербайджана, которые поддерживают «провокации против армян в России».

К сожалению, погрязшая в болоте интриг азербайджанская диаспора России не в состоянии ответить на эти провокации. Ей привычнее принять участие в застолье на церемонии открытия в Химках Азербайджанского культурного центра, чем заткнуть провокаторов.